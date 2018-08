Spezia, i convocati di Marino: prima chiamata per Bidaoui

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha convocato 23 calciatori per l'esordio casalingo in Serie B contro il Brescia. Prima convocazione per Bidaoui, mentre sono assenti Acampora, Erlic, Mastinu e Morachioli. Questo l'elenco completo:

Portieri: Lamanna, Manfredini, Barone

Difensori: Augello, Crivello, Giani, Capradossi, Terzi, De Col, Vignali

Centrocampisti: Mora, Ricci, Crimi, Bartolomei, De Francesco, Bastoni, Maggiore

Attaccanti: Pierini, Galabinov, Gyasi, Gudjohnsen, Okereke, Bidaoui