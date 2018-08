Spezia, i convocati di Marino: prima chiamata per Galabinov

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia di mister Marino si prepara a fare il proprio esordio ufficiale nel campionato di Serie B. L'appuntamento è per domani alle ore 18:00 sul terreno del 'Pier Luigi Penzo', dove si giocherà la sfida contro il Venezia guidato da mister Vecchi.

Dopo la rifinitura di questa mattina il tecnico di Marsala ha diramato la lista dei 23 convocati per la gara in laguna; prima chiamata con i bianchi per Andrey Galabinov, c'è Alberto De Francesco recuperato dopo il fastidio al piede, assenti invece Acampora, Bidaoui, Erlic e Mastinu. Questi i convocati:

Portieri: Lamanna, Manfredini, Barone.

Difensori: Augello, Crivello, Giani, Capradossi, Terzi, De Col, Vignali.

Centrocampisti: Mora, Ricci, Crimi, Bartolomei, De Francesco, Bastoni, Maggiore, Figoli.

Attaccanti: Pierini, Galabinov, Gyasi, Gudjohnsen, Okereke.