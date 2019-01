© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 22 i calciatori convocati da Pasquale Marino per la trasferta di Brescia. Assenti lo squalificato Ricci, l’infortunato Capradossi e Da Cruz, via per un problema familiare. Rientra invece Galabinov. Questo l’elenco completo:

Portieri: Lamanna, Manfredini, Barone

Difensori: Augello, Crivello, Giani, Terzi, De Col, Vignali

Centrocampisti: Mora, Crimi, Bartolomei, De Francesco, Bastoni, Acampora

Attaccanti: Pierini, Galabinov, Mastinu, Gyasi, Gudjohnsen, Okereke, Bidaoui