Spezia, i convocati di Marino: tornano Bidaoui e Okereke

Lo Spezia di mister Marino si prepara a far visita alla Salernitana guidata da mister Colantuono nella sfida valida per il 12° turno cadetto; l'appuntamento è per domani, alle ore 15:00, sul terreno dell' 'Arechi'. Dopo la rifinitura di questa mattina il tecnico di Marsala ha diramato la lista dei 24 convocati tra cui tornano Bidaoui e Okereke, mentre non saranno disponibili Erlic, Gyasi e Mastinu. Ecco la lista dei convocati aquilotti:

Portieri: Lamanna, Manfredini, Barone.

Difensori: Augello, Crivello, Giani, Capradossi, Terzi, De Col, Vignali, Bachini.

Centrocampisti: Mora, Ricci, Crimi, Bartolomei, De Francesco, Bastoni, Maggiore, Acampora.

Attaccanti: Pierini, Galabinov, Gudjohnsen, Okereke, Bidaoui.