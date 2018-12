© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia di Pasquale Marino si prepara al turno infrasettimanale contro il Crotone di mister Oddo nella sfida valida per il 18° turno cadetto; l'appuntamento è per giovedì 27 dicembre, alle ore 21:00, sul terreno dell' 'Ezio Scida'.

Dopo la rifinitura di questa mattina, il tecnico di Marsala ha diramato la lista dei 23 convocati tra cui tornano dopo la squalifica capitan Claudio Terzi e Soufiane Bidaoui insieme a Marco Crimi; non disponibili Galabinov, Maggiore e Okereke.

Portieri: 1.Lamanna, 22.Manfredini, 33.Barone

Difensori: 3.Augello, 4.Crivello, 5.Giani, 13.Capradossi, 19.Terzi, 23.De Col, 24.Vignali, 32.Bachini

Centrocampisti: 6.Mora, 8.Ricci, 15.Crimi, 16.Bartolomei, 18.De Francesco, 20.Bastoni, 29.Acampora

Attaccanti: 7.Pierini, 10.Mastinu, 11.Gyasi, 17.Gudjohnsen, 26.Bidaoui