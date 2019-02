Fonte: www.acspezia.com

Lo Spezia di mister Marino si prepara ad ospitare la sfida al Verona guidato da mister Grosso; l'incontro, valido per la 24a giornata di Serie BKT, è in programma stasera, alle ore 21:00, sul terreno dell' 'Alberto Picco'. Dopo la rifinitura di ieri mattina, il tecnico di Marsala ha diramato la lista dei convocati tra cui tornano il capitano Claudio Terzi e Luca Vignali; non disponibili Elio Capradossi, Alessio Da Cruz (fastidio tendineo) e De Col che, dopo un colpo ricevuto durante la sfida contro il Cittadella, si è allenato a parte durante la settimana. Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: 1.LAMANNA, 22.MANFREDINI, 33.BARONE

DIFENSORI: 2.BRERO, 3.AUGELLO, 4.CRIVELLO, 19.TERZI, 20.LIGI, 24.VIGNALI, 28.ERLIC

CENTROCAMPISTI: 6.MORA, 8.RICCI, 15.CRIMI, 16.BARTOLOMEI, 18.DE FRANCESCO, 25.MAGGIORE, 29.ACAMPORA

ATTACCANTI: 7.PIERINI, 9.GALABINOV, 10.MASTINU, 11.GYASI, 21.OKEREKE, 26.BIDAOUI