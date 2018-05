Spezia, i dubbi di Gilardino: avanti solo con Gallo

© foto di Federico Gaetano

Sembra essersi legato a doppio filo il destino di Alberto Gilardino a quello del tecnico dello Spezia Fabio Gallo. Come riporta Il Secolo XIX quest'oggi il rapporto nato fra il bomber di Biella e il tecnico degli aquilotti potrebbe essere determinante per la prosecuzione della carriera da calciatore dell'ex Fiorentina e Milan. Gilardino, infatti, non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro, ma qualora la dirigenza dello Spezia scegliesse di continuare il percorso con Gallo le chance di vedere il campione del Mondo al 'Picco' anche la prossima stagione aumenterebbero sensibilmente.