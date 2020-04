Spezia, i gemelli Ricci: "Non ci manca nulla per andare in A. Nazionale? Sì, ma quella cantanti"

Nel corso di una videochat con La Gazzetta dello Sport i gemelli Matteo Ricci e Federico Ricci dello Spezia hanno parlato della loro quarantena in musica: “Ci vogliono in Nazionale? Sì, ma quella cantanti. Passiamo questo periodo giocando alla playstation, imparando l'inglese e suonando (chitarra per Federico, tastiera per Matteo NdR) e cantando. - continuano i due gemelli parlando della possibile ripresa e del tecnico Vincenzo Italiano - Con controlli per tutti e le necessarie condizioni di sicurezza, si può riprendere. Allo Spezia non manca nulla per andare in Serie A. Italiano? È innamorato di Barcellona e Manchester City, cerca di insegnarci le loro giocate. Pure lui spesso ci confonde”.