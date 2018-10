Spezia, Il Secolo XIX: "Aquilotti, prove di decollo"

Tutto quello che Krzysztof Piatek tocca diventa oro: dopo appena cinque minuti di gara, il Genoa è passato in vantaggio grazie al suo centravanti, che spizza appena un cross di Lazovic e manda avanti i suoi al cospetto del Parma. Settima gara in cui il polacco va il gol, stavolta...

DIRETTA BUNDES - Succede di tutto a Dortmund, Borussia ok

Sampdoria, i convocati per l'Atalanta: assenti solo Regini e Saponara

Milan, l'obiettivo Paquetá in grande spolvero: doppietta al Corinthians

Milan, i convocati di Gattuso per il Chievo: ancora out Caldara

Oggi in TV, serie A, serie B e posticipi europei

Aia: indetto corso nazionale per arbitri

Lazio, i convocati di Inzaghi per la Fiorentina: torna Radu

Lazio, un solo dubbio per Inzaghi: Luis Alberto favorito su Caicedo

Sampdoria, quanti dubbi per Giampaolo. Ma c'è Caprari sulla trequarti

Genoa, Piatek ancora in gol: eguagliato il record di Batistuta

"Aquilotti, prove di decollo. Livorno può essere la svolta", titola così Il Secolo XIX nelle sue pagine interne. Squadra con il lutto al braccio per Castellazzi. De Col out con Galabinov e Pierini.

