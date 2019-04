L'edizione locale del quotidiano Il Secolo XIX riserva spazio in prima pagina alla vittoria conquistata ieri sera dallo Spezia. 2-1 il risultato finale contro la Salernitana, col giornale in edicola che titola: "Capradossi segna nel recupero, Spezia torna in zona playoff". La rete siglata al 94', infatti, permette ai liguri di essere in ottava posizione con 43 punti.