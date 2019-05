Spezia, Il Secolo XIX: "Crotone, gara che vale un campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lo Spezia contro il Crotone, gara che vale un campionato", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Secolo XIX in edicola questa mattina. Okereke in dubbio, Da Cruz perdonato. Rientra Terzi, Bidaoui in panchina.

La carica di Marino

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino suona la carica in vista della delicata sfida con il Crotone e chiama a raccolta i tifosi: "Voglio un Picco strapieno".