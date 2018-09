Spezia, Il Secolo XIX: "Le Aquile si fanno beffe del Cittadella"

Formazione ancora una volta rivoluzionata. Per la sfida sul campo del Torino, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha ancora una volta mescolato le carte: confermato il 4-4-2, con Callejon e Verdi esterni di centrocampo, stravolta la formazione. Torna dal primo minuto il capitano...

La 400esima in Serie A di Hamsik. E la prima dall'inizio di Luperto

Liga, Asensio lancia il Real Madrid in testa: Espanyol battuto 1-0

Barcellona, i convocati per il Girona: fuori Rafinha per scelta tecnica

B. Dortmund, Favre: "Soddisfatti del pareggio, non una buona gara"

Liverpool, 600 panchine per Klopp: i numeri del tecnico tedesco

Simeone: "Il migliore Atletico della stagione come in Supercoppa"

Real Madrid, Vinicius Jr convocato ma con l'Espanyol finisce in tribuna

PSG, Tuchel: "Neymar può giocare a sinistra ma anche come dieci"

AS titola: "Il trionfo del VAR"

Barcellona, Mundo Deportivo: "Vertice per il rinnovo di Valverde"

Bayern Monaco, Kovac: "Schalke 04 dominato per 90 minuti"

Ibrahimovic rivela: "Offerta dal Malmoe, non escludo niente"

Ajax, è derby di Manchester per Frenkie de Jong e c'è anche il Barça

