Spezia, Il Secolo XIX: "Okereke show e fratelli coltelli"

Mirko Pigliacelli e il Craiova, avanti insieme. La società rumena è al lavoro per riscattare anticipatamente il portiere dalla Pro Vercelli. Sensazioni positive, si va verso il riscatto anticipato. E Pigliacelli presto sarà interamente un giocatore del Craiova per i prossimi tre anni......

L'agente di Todibo: "Non ha paura di giocare con i big"

Sassuolo, Frattesi osservato speciale. Per il prossimo anno

Napoli, Giuntoli e Ancelotti in pressing per il rinnovo di Callejon

Roma, obiettivo centrocampista: sondaggio per Bakayoko

Torino, buona prova per Damascan con la Moldavia, ma niente gol

Perugia, per Dragomir si muovono Bologna e Udinese

Napoli, due nomi per le corsie esterne: Darmian e Lazzari

Milan, Benatia sempre nei radar rossoneri per gennaio

Stella Rossa, Mitrovic: "Visto che non serve la Superlega?"

Ergun: "Cengiz un esempio. Yazici e Kabak pronti per la A"

Napoli, De Laurentiis: "Comprerò a gennaio, ma non dico dove"

Acerbi: "Un privilegio tornare in Nazionale. I gol di Immobile arriveranno"

Fiorentina, non solo Gabbiadini: piace anche Borini

