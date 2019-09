Spezia, i voti al mercato: scommesse e certezze in linea col passato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia punta sulla continuità dopo aver piazzato in estate due cessioni importanti come quelle di Okereke e Augello. A sostituirli sono arrivati Ramos e Federico Ricci, che così si ricongiunge al gemello Matteo. In difesa è tornato Capradossi a formare la collaudata coppia con Terzi, mentre in avanti il colpo finale è stato quello di Ragusa. L’unico neo è non essere riusciti a chiudere per un centravanti alternativo a Galabinov, ma in attacco - con anche gli stranieri Burgzorg e Buffonge - le alternative non mancano. Da capire invece chi sarà il titolare fra l'emergente Krapikas e un Scuffet che ha intenzione di rilanciarsi.

Il colpo: Dopo aver brillato a Crotone e Benevento Federico Ricci ha ritrovato il gemello allo Spezia e punta a consacrarsi definitivamente come una delle ali di maggior talento e qualità del panorama italiano. Per guadagnarsi una chance in Serie A nelle fila di quel Sassuolo che ne controlla il cartellino.

L’allenatore: Anche lo Spezia ha deciso di affidarsi a un giovane emergente come Vincenzo Italiano. Il tecnico ha fatto un vero e proprio miracolo portando in Serie B il Trapani fra mille problemi societario facendo giocare ai siciliani un calcio propositivo. Proverà anche a Spezia, in una situazione societaria certamente più solida, a dimostrare il proprio valore.

Acquisti: Burgzorg (De Graafschap), Krapikas (Sampdoria), Pinto (Benevento), Ramos (Parma), Erlic (Sassuolo), Marchizza (Sassuolo), F. Ricci (Sassuolo), Bordin (Roma), Capradossi (Roma), DJ Buffonge (svincolato), Ferrer Canals (Gimnàstic de Tarragona), Scuffet (Udinese), Ragusa (Verona)

Cessioni: Okereke (Bruges), Augello (Sampdoria), D'Eramo (Rimini), Bachini (Arzignano), Lamanna (Monza), Benedetti (Sampdoria), Morachioli (Pistoiese), Figoli (Pianese), Bordin (Pistoiese), Ceccaroni (Venezia), Haruna (Reggiana), De Francesco (Reggina)

Voto: 6,5

Spezia (4-3-3): SCUFFET; Vignali, Terzi, CAPRADOSSI, RAMOS; Bartolomei, M. Ricci, Mora; F. RICCI, Galabinov, RAGUSA. Allenatore: Italiano (nuovo)