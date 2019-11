© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso una nota ufficiale, lo Spezia comunica che il difensore Luca Vignali, in seguito a uno scontro di gioco avvenuto nel corso della gara di ieri contro il Chievo Verona, ha riportato un trauma cranico commotivo per il quale la Tac effettuata presso l'ospedale Sant'Andrea ha dato esito negativo. Allo stesso tempo è stata rilevata una frattura composta alle ossa nasali che verrà monitorata nei prossimi giorni, ma per la quale non si è reso necessario l'intervento chirurgico.

Il calciatore, dopo i controlli del caso, è stato dimesso già nella tarda serata di ieri.