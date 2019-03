Fonte: acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A sei anni dalla scomparsa, lo Spezia vuole ricordare l'indimenticato Paolo Ponzo, amico, fratello, eroe aquilotto, per sempre parte dei nostri cuori e della storia dello Spezia Calcio, il cui pensiero accompagna in campo ogni sabato le Aquile, impresso su quella maglia candida da lui sempre onorata e rispettata. Ciao Paolino, il popolo bianco non ti dimenticherà mai!