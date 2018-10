Spezia, il Picco resta un fortino inespugnabile. Sfatato anche il tabù Carpi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre gare casalinghe e altrettante vittorie. Lo Spezia in questo avvio di stagione ha fatto dello stadio Picco un vero e proprio fortino in cui anche il Carpi, vera e propria bestia nera del club ligure, è caduto interrompendo una serie positiva che durava da ben 25 anni. Gli emiliani vanno ad aggiungersi a Brescia a Cittadella fra gli scalpi portati a casa dalla truppa di Marino chiamata ora al cambio di passo anche in trasferta, dove finora sono arrivate tre sconfitte, per riuscire a navigare nelle zone alte della classifica e puntare ai play off promozione.