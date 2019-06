Spezia, il primo acquisto è il portiere Krapikas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo acquisto dello Spezia sarà un giovane portiere proveniente dal settore giovanile della Sampdoria. Si tratta del classe ‘99 Titas Krapikas appena svincolato dopo tre anni in blucerchiato in cui si è messo in mostra per le sue doti. Nonostante il club genovese volesse rinnovargli il contratto il lituano ha deciso di cambiare e sposare il progetto Spezia che potrebbe garantirgli un posto da titolare nella prossima stagione con un secondo esperto a coprirgli le spalle. Lo riferisce Il Secolo XIX.