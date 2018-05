Spezia, il primo colpo è il centrocampista Segre del Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo colpo di mercato dello Spezia per la prossima stagione sarà Jacopo Segre, classe '97, del Torino. Il centrocampista arriverà per prendere il posto di Pessina, che tornerà all'Atalanta, con la speranza di ripercorrerne i passi. Anche Segre arriva dopo una solida gavetta in Serie C dove ha collezionato 49 presenze, con 5 reti, con il Piacenza. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che il giocatore arriverà in prestito con diritto di riscatto e contro opzione a favore dei granata che vorrebbero inserire nella trattativa Leonardo Benedetti (prestito oneroso da 200mila euro e riscatto fissato a 1,5 milioni), centrocampista classe 2000, che però prima dovrebbe firmare un quadriennale con lo Spezia.