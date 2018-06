Spezia, il punto sulla panchina: Gallo resiste. Con Angelozzi può restare

© foto di Federico Gaetano

Il ritorno di Guido Angelozzi allo Spezia sembra essere sempre più concreto dopo l'apertura del patron Gabriele Volpi che ha fatto sapere di voler riportare l'esperto direttore sportivo in Liguria. Dopo il tentativo per Andrea Goretti, che ha declinato e rinnovato col Perugia, in questo fine settimana lo Spezia proverà quindi a stringere con l'ormai ex ds del Sassuolo e poi iniziare a programmare con lui la squadra del futuro. Sciolto questo nodo si passerà all'allenatore con Fabio Gallo, in scadenza, che per ora resiste sulla panchina e spera di poter continuare il lavoro iniziato un anno fa.

Stando agli ultimi rumors con l'arrivo di Angelozzi le possibilità di permanenza di Gallo sarebbero più alte, con la società che potrebbe far valere l'opzione per il rinnovo che scade nei prossimi giorni. Questa al momento la strada più praticabile, ma bisognerà capire quali saranno le intenzioni del nuovo direttore sportivo. Qualche alternativa ci sarebbe, anche se al momento non risultano nomi accostati agli Aquilotti.