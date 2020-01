Spezia, il rinnovo di Bidaoui è in salita. In estate probabile addio

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX sarebbe in salita il rinnovo di Soufiane Bidaoui con lo Spezia. Le trattative per il prolungamento del contratto vanno avanti ormai da mesi senza però che si trovi un accordo visto che la distanza fra domanda e offerta resta sempre ampia. Per questo a fine stagione l’esterno belga saluterà la Liguria, non prima però. Lo Spezia infatti, pur potendo monetizzare, sembra deciso a non lasciar partire il calciatore in questa finestra di mercato rassegnandosi a perderlo a parametro zero la prossima estate.