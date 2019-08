Spezia, il saluto di De Francesco: "Termina un'esperienza importante"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il centrocampista dello Spezia Alberto De Francesco ha annunciato il proprio addio al club ligure attraverso il proprio profilo Instagram . Per il classe ‘94 è all’orizzonte il ritorno alla Reggina, club da cui lo Spezia l’aveva prelevato nel gennaio del 2018.

“Giunge al termine un’esperienza importante per me, ringrazio la società, - si legge nel post - i tifosi ed in particolar modo i miei compagni di squadra con cui ho condiviso questo anno e mezzo! Grazie Spezia”.