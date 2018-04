Spezia, Il Secolo XIX: "Gallo ci crede ancora, gioca per vincere"

© foto di Federico Gaetano

"Gallo ci crede ancora e gioca per vincere", titola Il Secolo XIX nel giorno della sfida dello Spezia sul campo del Pescara. L'allenatore degli aquilotti, che festeggia le 100 panchine, mette in campo la formazione migliore. I playoff, dopo i risultati di ieri, sono quasi irraggiungibili ma lo Spezia non vuole mollare.