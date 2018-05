Spezia, Il Secolo XIX titola: "La solita storia"

© foto di Federico Gaetano

"La solita storia", titola così Il Secolo XIX dopo il KO dello Spezia sul campo dell'Avellino nell'anticipo di ieri sera. Lo Spezia subisce il gol e non riesce più a rimontarlo. Difesa e Corbo ok, ma come sempre la squadra non tira. Gallo: "Avversari più motivati di noi".