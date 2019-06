Spezia, il Southampton punta Okereke: pronti 15 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Sun il Southampton avrebbe messo gli occhi sull’attaccante dello Spezia David Okereke, classe ‘97, e sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da non rifiutare. Secondo il tabloid britannico i Saints potrebbero sborsare 13,5 milioni di sterline (circa 15 milioni di euro) per il nigeriano autore di 10 reti in 30 presenze con la maglia dei liguri.