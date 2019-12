Qualche problema in infermeria per lo Spezia, che, dopo il rinvio del match contro la Cremonese a causa del maltempo, ha iniziato a preparare il boxing day contro l'Entella. Proseguono il lavoro differenziato il centrocampista Gennaro Acampora e l'attaccante Andrej Galabinov, ma adesso mister Italiano, nel reparto offensivo ha qualche problema in più: gli esami strumentali cui è stato sottoposto Soufiane Bidaoui hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore della gamba destra, che richiederà un percorso riabilitativo. Esattamente come la lesione di primo grado al retto femorale della gamba sinistra rimediata dall'esterno sinistro Simone Bastoni.