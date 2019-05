Spezia, in prova il giovane estone Krutogolov

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Potrebbe arrivare dall’Estonia il prossimo rinforzo, in prospettiva, per l’attacco dello Spezia. È sbarcato infatti in Liguria per sostenere un periodo di prova con gli Aquilotti l’esterno offensivo Anton Krutogolov, classe 2001,del Levadia Tallinn. Il giovane estone con la maglia della formazione riserve del club della capitale ha collezionato 12 presenze e sette reti e ora proverà a convincere lo Spezia a tesserarlo per la prossima stagione.