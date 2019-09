Spezia, inchiesta sui baby calciatori nigeriani. Volpi verso l’archiviazione

Il Procuratore generale della Spezia ha chiesto l’archiviazione delle posizioni di 18 indagati in merito all’inchiesta sui baby calciatori nigeriani fatti arrivare in Italia negli anno scorsi. Fra le persone ritenute estranee alla vicenda ci sono nomi importanti dello Spezia presente e passato: dal patron Gabriele Volpi, al suo braccio destro Gianpiero Fiorani passando poi per gli ex presidenti Matteo Volpi, Lamberto Tacoli e Giovanni Grazzini fino a Stefano Chisoli, numero uno attuale. E poi anche l’ex consigliere Maurizio Felugo e l’ex dg Umberto Marino.

Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che invece restano indagati e saranno riascoltati altri protagonisti della vicenda legati allo Spezia come Luigi Micheli, l'ex responsabile del settore giovanile Claudio Vinazzani, l'ex tecnico dell'Abuja Football College Renzo Gobbo e Roberto Sannino. Per quanto riguarda lo Spezia un sospiro di sollievo anche se il timore di ripercussioni dall’inchiesta non è del tutto svanito. La Procura Federale infatti resta in attesa degli atti della giustizia ordinaria per aprire eventualmente una propria inchiesta a riguardo con i tempi che potrebbero essere comunque lunghissimi.