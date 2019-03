© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lo Spezia Calcio rende noto che il calciatore Giuseppe Mastinu è stato sottoposto questa mattina ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore sinistro presso l'Istituto 'San Camillo' di Forte dei Marmi; l'intervento eseguito dal Prof. Giancarlo Coari e dalla sua troupe è perfettamente riuscito". Con questa nota lo Spezia comunica l'esito dell'operazione dell'esterno offensivo infortunatosi al rientro in campo dopo uno stop di quasi un anno. La società spera di riavere a disposizione il calciatore già in estate per il ritiro in vista della prossima stagione.