Spezia, Italiano: "A Cosenza test per capire se siamo sulla strada giusta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Cosenza il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa mettendo alle spalle le ultime gare e concentrandosi su quella di domani sera in Calabria partendo dal modulo: “Ogni sistema ha le sue insidie, con il Frosinone è stato normale concedere qualche cross visto il loro 3-5-2. Il Cosenza gioca invece il 4-3-3 con ali veloci e scaltre negli ultimi venti metri, in casa è una squadra che gioca con qualità e intensità. Per noi sarà una gara molto difficile, un esame da superare per dimostrare che siamo sulla strada giusta. Nelle ultime lontano dal Picco abbiamo affrontato avversari che non erano attendisti e credo che avremmo potuto raccogliere più punti contro Empoli e Pisa, ma domani servirà un grande Spezia per combattere la rabbia che avrà in corpo il Cosenza dopo Ascoli. - continua Italiano soffermandosi sui rientri – Rivedere Mastinu, Erlic e Acampora in una partita ufficiale è stata una bella sorpresa ed ero sicuro che avrebbero fatto una prestazione importante. Gennaro è una mezzala con caratteristiche che possono fare la differenza e a partita in corso è un valore aggiunto, Beppe ha sempre il sorriso e la carica giusta e anche lui può fare la mezzala come la interpretiamo noi, lo vedo applicarsi e credo sia contento di questo nuovo ruolo”.