© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha messo in guardia la squdra sull’ambiente che troveranno a Perugia domani: “Ci attende una prova difficile, contro una squadra d’alta classifica che sta vivendo un buon momento. I ragazzi sanno benissimo l’importanza della gara e che è necessario proseguire nel nostro cammino mettendo in campo qualità e mentalità, cercando di imporre il nostro gioco, consapevoli di poter dire la nostra contro chiunque, ma senza mai peccare di presunzione. Cosmi ha riportato entusiasmo a Perugia e ci attenderà un ambiente infuocato. Lor hanno Iemmello che è il capocannoniere e sono la squadre che ha avuto più rigori a favore, questo perché attaccano forte l’area, ma noi arrivamo con una grande carica che ci trasmette l’ambiente spezzino e dobbiamo sfruttare questo entusiasmo tenendo però i piedi piantati per terra. - continua Italiano come si legge sul sito dei liguri – Di Gaudio e Vitale sono giocatori esperti, abituati a fare campionati di vertice però non sono ancora in condizione di partire dall’inizio. Il secondo non partirà per l'Umbria, ha accusato un piccolo risentimento muscolare, pertanto resterà qui per le cure del caso”.