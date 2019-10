Spezia, Italiano a termine. Col Benevento si gioca tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante le rassicurazioni arrivate dal dg Guido Angelozzi, ribadite anche ieri in un evento pubblico, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano resta a termine e contro il Benevento si giocherà una buona fetta, se non tutta, della panchina ligure. Lo scrive Tuttosport spiegando che l’allenatore sta meditando il rilancio da titolare di Simone Scuffet e di Soufiane Bidaoui in avanti, con quest’ultimo che potrebbe agire da trequartista.