Spezia, Italiano: "Ci è mancato il guizzo giusto. Capradossi? Speriamo non sia nulla di grave"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Cremonese. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale: "Penso che anche oggi siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, però, soprattutto in questo ultimo periodo, non riusciamo ad essere concreti al punto giusto, manca quel guizzo che ci permette di strappare punti pesanti. Anche questa sera aggiungiamo un piccolo mattone in più alla nostra classifica che ci permette di consolidare il terzo posto".

Italiano è anche ritornato sull'infortunio di Capradossi: "Sul fronte infortuni non mi voglio soffermare più di tanto, sono molto dispiaciuto per l'episodio accaduto questa sera, perché continuiamo a perdere giocatori di valore: mi auguro che non sia nulla di grave perché sarebbe una perdita importante per la squadra e spero che Elio possa essere dei nostri già dalla prossima partita".