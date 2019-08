Spezia, Italiano: "Cittadella esame duro. Galabinov non è pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Cittadella tornando anche sulla sconfitta in Coppa Italia contro il Sassuolo: “Ho avuto indicazioni positive, abbiamo creato tante situazioni pericolose e rischiato meno rispetto ad altre uscite. Nei primi 20 minuti siamo stati alla pari dei neroverdi e mi è piaciuto il coraggio nell’andare ad attaccarli alti. Quella deve essere una nostra caratteristica e mi auguro che sabato ci si possa ripetere. Il Cittadella viene da una finale play off persa ed è una realtà importante per la Serie B, cambia tanto ogni anno, ma propone sempre la stessa idea di gioco. Sarà un esame duro che dobbiamo e vogliamo superare. - continua Italiano come riporta Cittadellaspezia.com facendo il punto sulla sua squadra – Bidaoui e Mastinu non ci sono da inizio stagione, mentre Acampora lo abbiamo perso da poco, ma per il resto ci siamo con Galabinov che deve andare a regime dopo il problema al ginocchio. Sarà sicuramente fra i convocati anche se non ha una grande autonomia, ma è un giocatore che può e deve fare di più in questa categoria. Gyasi al centro dell’attacco? Vediamo, in Coppa Italia è stata una scelta strategica e lui è un calciatore volenteroso e duttile. Davanti avrò qualche dubbio e vediamo fino alla fine la scelta quale sarà. In porta ci sarà Krapikas perché Scuffet deve ancora ambientarsi e conoscere i compagni. Crediamo moltissimo in lui e vogliamo permettergli di rendere al massimo, per questo ritengo che sabato sia troppo presto per schierarlo dal 1° minuto”.