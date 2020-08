Spezia, Italiano commosso: "A novembre quasi ultimi, ora alziamo la coppa"

Terza promozione su tre in carriera come allenatore per Vincenzo Italiano, tra gli artefici del grande campionato dello Spezia. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

L'abbraccio con la tifoseria il momento più emozionante della serata?

"E' stata una stagione complicata, soprattutto per quello che è successo. Riprendere dopo tre mesi di difficoltà non era semplice, ci sono stati tantissimi problemi. Qui il pubblico spinge e incide, sembra una frase fatta ma è davvero il dodicesimo uomo. Ci sono mancati, ma in queste settimane ci hanno aiutato. Festeggiare con loro è un motivo d'orgoglio, ci avevano chiesto di regalare un sogno a tutta la città".

Cosa si prova in questo momento e cosa aveva chiesto ai ragazzi?

"Ho detto ai calciatori che potevamo entrare nella storia, che sarebbe stato bello tornare a La Spezia nei prossimi anni a testa alta e circondati dalla gratitudine della gente. Hanno saputo interpretare le gare nella maniera giusta, umanamente è un gruppo fantastico. Basti pensare all'atteggiamento dopo la rete del Frosinone: la testa funziona e fa girare le gambe, mentalmente siamo stati fortissimi. Sapevamo che potevamo scrivere pagine indelebili per questo club, sono felice anche per la crescita di tanti giovani che saranno il futuro dello Spezia".

Cosa prova mister Italiano?

"Commozione e orgoglio. Abbiamo portato il nostro credo in giro per l'Italia, ci divertivamo e raccoglievamo risultati. Non è stato semplice, però. Vorrei ricordare che a novembre ci siamo trovati in zona retrocessione, oggi invece indossiamo la medaglia e alziamo la coppa. Ho condiviso quest'annata con un gruppo straordinario, siamo felicissimi ed è un sogno".

E ora quale futuro per lei?

"Mi vivo queste emozioni straordinarie. Da calciatore ho perso una finale play off e volevo che i ragazzi riscattassero quella sconfitta che bruciava ancora dopo 8 anni. C'è tutta la proprietà qui, parleremo e ragioneremo nel migliore dei modi. Ora, però, godiamoci il momento e l'abbraccio della città".