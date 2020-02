vedi letture

Spezia, Italiano: "Contro l'Ascoli cambieremo: in campo gente fresca"

In vista della prossima gara fra Spezia ed Ascoli il Corriere Adriatico, nelle sue pagine dedicate al club allenato da Roberto Stellone, ha pubblicato alcune dichiarazioni del tecnico degli aquilotti Vincenzo Italiano: "Per la prossima partita con l'Ascoli abbiamo nuovamente necessità di cambiare qualcosa. Serve mandare in campo gente fresca e funzionale in base alla partita che andiamo a disputare. Ci aspetta un match importantissimo e dovremo giocare premendo sull'acceleratore".