Spezia, Italiano: "Diamo continuità alla vittoria di Cittadella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Crotone, esordio casalingo per lo Spezia, il tecnico Vincenzo Italiano ha fatto il punto della settimana vissuta dai liguri dopo la bella vittoria di Cittadella e dove bisogna ancora migliorare e lavorare: “Dobbiamo migliorare l’approccio alla gara, non soffrire l’avvio degli avversari come successo a Cittadella. E questo non va dimenticano nonostante il risultato positivo finale. In generale però siamo cresciuti molto sia dal punto di vista difensivo che offensivo e la strada intrapresa è sicuramente quella giusta. Il Crotone nella passata stagione ha interpretato un ottimo girone di ritorno esprimendo un grande calcio e anche in queste prime uscite ha espresso un gioco egregio. Serviranno grande attenzione in difesa e altrettanto coraggio in fase offensiva, perché vogliamo ben figurare all'esordio in campionato davanti ai nostri tifosi e siamo determinati a dare continuità al match del Tombolato. - continua Italiano come si legge sul sito del club – Mercato? Se ci saranno delle opportunità di far crescere la rosa faremo le opportune valutazioni, ma la squadra è questa e ho piena fiducia in questo gruppo. Scuffet, come Ferrer, deve avere il tempo per ambientarsi, conoscere il gruppo e le mie direttive. Galabinov? In settimana lo avevo visto bene, prima della gara ci siamo confrontati ed è rimasto in campo per tutto l'incontro, facendo un'ottima gara, pertanto non posso che essere contento”.