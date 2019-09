Spezia, Italiano: "Dispiace per la gara, ci metto l'anima"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Spezia-Trapani, il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano non ha manifestato la voglia di mollare pur avendo subito due sconfitte importanti in altrettante gare: "Scendiamo in campo come se dovessimo spaccare il mondo e invece ci sciogliamo alla prima difficoltà, non so da dove derivi questa poca sicurezza. Non arriviamo mai per primi sulla palla, o davanti alla porta. O si trova al più presto una soluzione - riporta Città della Spezia -, che c'è... quando perdi 2-4 in casa cosa hai da dire? Io mi son girato e mi son sentito dire 'vergognatevi, andate a casa', e mi spiace perché sono uno che ci mette l'anima e vorrei regalare solo gioie. Obiettivo salvezza? Non abbiamo mai parlato di obiettivi. Ora dobbiamo tirarci fuori da questa situazione per non complicare tutto, il primo passo è ottenere la quota punti che garantisce la categoria".