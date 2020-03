Spezia, Italiano: "Dobbiamo confermare quanto di buono fatto finora in casa"

vedi letture

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della sfida interna contro il Pescara chiedendo ai suoi di archiviare le ultime due trasferte: “Torniamo al Picco dopo due trasferte non semplici in cui potevamo ottenere qualcosa di più, ma ora dobbiamo archiviare e ripartire. Il Pescara ha battuto un Ascoli in netta crescita e sarà un altro avversario tosto per noi. In questo momento penso che le prestazioni non sono mancate, i ragazzi rispondono bene e grazie all’abbondanza posso utilizzare giocatori freschi e fare qualche rotazione. - continua Italiano al sito ufficiale del club – Il Pescara dopo un periodo negativo ha vinto un derby sentitissimo come quello contro l’Ascoli e se riescono a esprimersi subito possono mettere in difficoltà chiunque. Davanti hanno giocatori come Galano, Clemenza, Bocic e Maniero che possono far male. Ma noi in casa dobbiamo ottenere il massimo e vogliamo confermare le ultime uscite. Classifica? Inizia ad essere un momento del campionato in cui i punti pesano, è un frangente importante, noi stazioniamo in zone che non vogliamo abbandonare. Abbiamo fatto di tutto per arrivarci".