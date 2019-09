Spezia, Italiano: "Dobbiamo essere più incisivi. Tifosi? Arma in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha affrontato il momento no della squadra in vista della sfida contro quel Trapani che ha portato in Serie B nella passata stagione: “In questo momento siamo poco incisivi in avanti e dobbiamo essere allo stesso tempo più concentrati dietro perché stiamo subendo reti per delle leggerezze. Dobbiamo migliorare ed essere noi stessi a determinare le situazioni a nostro favore. Dobbiamo essere più furbi se vogliamo uscire da questo momento e tornare a gioire. Ad eccezione della sfida con il Cittadella non siamo mai stati capaci di andare in vantaggio e anche sotto questo aspetto dobbiamo migliorare a partire da domenica, partendo forte fin dai primi minuti, determinati a gonfiare la rete avversaria. Il Trapani è una squadra in crescita, ha trovato il primo punto e nell’ultima gara avrebbe meritato la vittoria. Sarà una gara in cui bisognerà dare battaglia fin dall’inizio. - continua Italiano come riporta il sito del club ligure – I tifosi si stanno rendendo conto che viviamo un momento difficile e la loro vicinanza è uno stimolo per tutto il gruppo. Il pubblico del "Picco" si sta comportando in maniera esemplare, non mi sono mai permesso di criticare l'atteggiamento dei nostri tifosi, anche perché contro il Crotone, in svantaggio di due reti non ha mai smesso di incitarci. Il nostro pubblico deve essere la nostra arma in più”.