Spezia, Italiano: "Durante il campionato ci sono gare così, peccato perdere dopo aver dominato"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha commentato così la sconfitta di questa sera al Picco contro il Venezia. "Mi sento di dire che nell’arco di un campionato partite così ci sono, specialmente in Serie B, ma ancora una volta avremmo potuto fare di meglio, perché dominare la gara e uscire dal campo senza neanche un punto è un vero peccato. Nei minuti iniziali il Venezia ha approcciato bene il match, ma poi abbiamo preso in mano la gara e le statistiche del match lo dimostrano; abbiamo fatto una grande prestazione, sul piano dell'intensità e dell'agonismo, ma purtroppo è arrivato un risultato negativo perchè è mancata un po' di concretezza. Il Venezia ha fatto quello che doveva fare, sono passati in vantaggio per poi chiudersi nella loro trequarti. Oggi non posso che fare i complimenti ai ragazzi, anche se c'è molto rammarico, perché sapevamo che in caso di vittoria avremmo potuto fare un bel balzo in avanti e ci dispiace uscire senza punti; avremmo potuto migliorare la nostra classifica, ma comunque siamo ancora terzi a tre giornate dalla fine e dobbiamo iniziare a pensare alla sfida di Cremona, contro un avversario che non ci regalerà nulla.