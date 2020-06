Spezia, Italiano ha un’arma in più per la Serie A: Andrey Galabinov

A lungo nel corso di questo campionato lo Spezia ha dovuto fare a meno di un vero e proprio centravanti: troppo acerbo Gudjohnsen, più alta Gyasi con Nzola arrivato solo a gennaio a tamponare la falla. In estate infatti la dirigenza e il tecnico Italiano avevano puntato tutto su Andrey Galabinov, classe ‘88, chiamato alla consacrazione dopo tanti anni in Serie B in cui aveva raggiunto la doppia cifra in tre occasioni (Avellino nel 2013/14 e poi Novara nel 2015/16 e 2016/17).

E invece dopo un buon inizio – una rete nelle prime tre gare – ecco l’infortunio al tendine rotuleo che priva lo Spezia della sua punta principe per tutta la prima parte di stagione. Il rientro, graduale è solo a fine gennaio con poco più di un mese per rimettersi in forma – il quattro marzo contro il Pescara la sua prima da titolare – prima che l’emergenza Coronavirus stoppasse nuovamente il cammino del bulgaro.

Questa sera, in casa del ChievoVerona, Galabinov è tornato titolare, dopo un primo tempo di assestamento, trascinando i liguri con una tripletta in cui mette in mostra tutto il repertorio: punizione in occasione del momentaneo pari, calcio di rigore trasformato con freddezza e infine gol in contropiede a chiudere la gara e lanciare lo Spezia verso un paradiso mai toccato prima (quantomeno nei campionti a girone unico).