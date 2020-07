Spezia, Italiano: "I tifosi ci avrebbero dato la spinta giusta. Semifinali play-off grande traguardo"

Soddisfatto di aver raggiunto le semifinali dei play-off il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano dopo il pareggio contro l'Entella. Come riporta

cittadellaspezia.com, il mister ha così analizzato la prestazione nel derby: "Benissimo il fatto di aver ottenuto il primo traguardo della qualificazione alle semifinali. Manca l’ultimo sforzo per vedere fin dove possiamo arrivare. Vogliamo mantenere il terzo posto. Non lo nascondo, sono un po' preoccupato per il digiuno prolungato da gol. Mi fa stare tranquillo il fatto che arriviamo spesso davanti il portiere avversario, basta poco per tornare ad essere la squadra prolifica di qualche tempo fa. Il primo tempo è stato piuttosto brutto, nella ripresa abbiamo alzato il baricentro e creato più volte i presupposti per segnare. Probabilmente la presenza dei nostri tifosi ci avrebbe dato lo slancio necessario a vincere questo tipo di partite giocate contro squadre chiuse che hanno necessità di muovere la classifica"

Sulla trasferta di Salerno nell'ultimo turno di campionato

"Sarà una partita diversa rispetto alle ultime gare. Troveremo una squadra che gioca bene, attacca con tanti uomini e che ha necessità di vincere. Andremo lì per fare una grande prestazione".