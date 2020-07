Spezia, Italiano: "Il Venezia cercherà punti, ma noi dobbiamo inseguire un sogno"

Alla vigilia della sfida con il Venezia, in casa Spezia è stato mister Vincenzo Italiano ad analizza i temi del match. Queste le sue parole, riprese dal sito ufficiale del club: "Dopo due sconfitte evitabili, avevamo voglia di invertire la rotta e ci siamo brillantemente riusciti contro Cosenza e Livorno, chiaro però che non dobbiamo sentirci appagati, ma sarà fondamentale continuare così nelle ultime quattro gare di campionato. La gestione delle ultime due gare è stata intelligente, abbiamo gestito bene le energie e fisicamente siamo in netta crescita; recupereremo Nzola e Capradossi, quest'ultimo dovrà utilizzare la mascherina, e nelle prossime giornate spero di poter reinserire in gruppo anche qualche altro elemento".

Parlando poi dell'avversario: "Il Venezia è una squadra propositiva e compatta, ritengo che abbia qualche punto in meno rispetto a quanto avrebbe meritato, quindi servirà massima attenzione e bravura in entrambe le fasi; i punti contano tantissimo e ora più che mai è il momento di scendere in campo con l'atteggiamento di chi ha fame. Anche per i veneti i punti in palio sono molto importanti, ma noi dobbiamo continuare a inseguire il nostro sogno; questa è una squadra che da tantissimo tempo viaggia a ritmi elevati, stazionando ai vertici della classifica, quindi ripeto, guai a fermarsi".

Andando alla classifica: "Al momento occupiamo una posizione importante e il secondo posto è vicino, sappiamo di aver fatto una grandissima cavalcata, vogliamo consolidare quanto raccolto fino ad oggi e per farlo dobbiamo ragionare da squadra matura, pensando innanzitutto alla sostanza. Ai miei calciatori chiedo sempre di non mollare mai, giocare con massima attenzione e di cercare di vincere sempre i duelli con gli avversari e devo dire che questo giovane gruppo ha ben recepito il messaggio, togliendosi con determinazione dal fango della bassa classifica e arrivando a quattro giornate dal termine della regular season a giocarsi la Serie A diretta: credo che questo per un tecnico sia il massimo".

Conclude: "Il Crotone? Anche in questo finale ha dimostrato la propria forza, ma fintanto che la matematica lo permetterà, faremo il possibile per provare a scalzarlo dal secondo posto".