Spezia, Italiano: "In altri periodi, senza la fiducia di oggi, l'avremmo persa"

Quella di oggi è stata una partita speciale per Vincenzo Italiano, per la prima volta al Provinciale di Trapani da avversario dopo la promozione conquistata con i granata lo scorso anno. Tra gli altri temi, riporta Cittadellaspezia.com, l'allenatore dello Spezia ha parlato in conferenza stampa dell'emozione per il saluto riservatogli dal pubblico trapanese:

"Ringrazio tutto lo stadio per l'accoglienza, mi hanno fatto emozionare. Sono queste le cose belle di questo mestiere, mi è stato riconosciuto tutto l'impegno profuso lo scorso anno. Mi erano arrivati messaggi secondo cui l'accoglienza sarebbe stata diversa e invece è stato tutto bellissimo. Trapani è nel mio cuore e ci rimarrà per sempre. I ragazzi sono più emozionati di me, forse il pubblico ha colpito più loro che me. A parte le battute, veniamo da tantissime gare con grande intensità e può capitare nell'arco di un campionato che non giri come vorresti. Oggi non è stata una nostra bellissima partita, merito del Trapani che ha cercato di arrivare su tutti i palloni. Siamo riusciti a concretizzare l'unica vera palla gol."

Cosa è mancato a questo Spezia? "Quando il regista inizia a sbagliare è normale perdere forza e qualità. Ma dò tanto merito agli avversari che hanno fatto bene quello che volevano fare. Noi andiamo avanti, questi risultati ci hanno dato forza: in altri periodi, senza la fiducia che abbiamo oggi, l'avremmo persa. Nel gol siamo riusciti ad essere concreti e anche questa è dote di una squadra matura. Per il futuro guardiamo avanti con tanta fiducia. Nell'ultimo periodo continuano a farci i complimenti per i risultati utili ma il più grande merito che abbiamo è che siamo giovani: oggi tanti '98, '97 in campo."

"Siamo venuti fuori da un periodo bruttissimo e devo dire la verità che ad un certo punto mi sono preoccupato: la più grande cosa è stata uscire da quello e ci pensiamo sempre, andiamo avanti, lavorando a testa bassa. Oggi quando non riusciamo a vincere una partita, pensiamo a non perderla. Ci godiamo questa crescita, ma 13 partite sono tante e sabato andiamo a Benevento, cercando di prepararla al meglio. Avevo capito subito che oggi non era facile, ho cambiato le mezze ali ma non siamo riusciti a vincerla. Si vede che doveva andare così. Lo Spezia in A, il Trapani in B? Fatemi firmare".