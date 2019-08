Spezia, Italiano: "In Serie B non esistono gare semplici e scontate"

Dopo la presentazione del calendario del prossimo campionato di Serie B 2019-2020, in casa Spezia, attraverso i canali ufficiali del club, è mister Vincenzo Italiano a dire la sua sul percorso degli aquilotti: :

"Esordiremo al "Tombolato", in casa della finalista playoff della scorsa edizione, quindi si tratta di una partita sicuramente complicata, ma in questo campionato non esistono partite semplici o dal risultato scontato, pertanto noi dovremo scendere in campo per ottenere il massimo, cercando di partire con il piede giusto; i veneti sono ormai una realtà di rilievo in Serie B, non di certo una sorpresa ed ogni anno, pur cambiando qualcosa, sono sempre capaci di ottenere grandi risultati".

Nota extra sulla gara contro il Trapani, che proprio due mesi fa ha portato in Serie B: "Alla sesta ritroverò tanti amici, ma prima di incontrare il Trapani dovremo affrontare cinque partite difficili e dovremo farlo nel miglior modo possibile, perché partire forte in questo torneo vuol dire davvero tanto e questo sarà il nostro obiettivo per le prime giornate".