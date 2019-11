Spezia, Italiano: "La classifica non rispecchia il nostro valore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la lunga sosta di campionato, lo Spezia si prepara a tornare sul rettangolo verde del "Picco" ed alla vigilia della sfida con il Frosinone, mister Italiano analizza così il momento dei suoi: "Due settimane sono lunghe, soprattutto dopo una sconfitta come quella di Pisa, ma abbiamo lavorato sodo per cercare di lasciarci alle spalle quel maledetto finale, anche perché domani ci attende una sfida difficile, contro una squadra forte che arriva da un ottimo momento.

Ragusa? "Ha avuto un attacco influenzale che lo ha costretto fuori per parte della settimana, ma le note positive sono comunque tante, perché abbiamo recuperato diversi calciatori ed ho visto una squadra determinata e vogliosa di tornare a far punti.

Frosinone? "Squadra solida, veloce a ripartire, costruita per interpretare un campionato di vertice, ma che lontano dal terreno amico ha faticato e l'augurio è che questo trend negativo possa continuare anche al "Picco".

La classifica? "Se avessimo fatto risultato pieno a Pisa ci troveremmo a fare altri discorsi, ad oggi invece ci troviamo a dover fare i conti con una posizione di classifica che non ci rispecchia, ma voglio pensare ad una gara alla volta, mancano troppe partite per parlare di obiettivi, dobbiamo solamente continuare a proporre il nostro gioco, mettendo in campo grinta ed attributi. Serve uno spirito battagliero, l'anima della squadra deve fare la differenza, sia in difesa che in attacco: la rinascita passa in primis dall'atteggiamento, un po' come accaduto al Frosinone.

Gyasi? "È un ragazzo che in campo non si risparmia mai, che stringe sempre i denti anche quando non è al meglio, i suoi movimenti sono determinanti anche per far esprimere al meglio i compagni, ma purtroppo il gol per un attaccante è vita, quindi normale che sia dispiaciuto".

Fiducia? "Non è mai mancata, percepisco la fiducia della Società e del Direttore Angelozzi. Ovvio che le vittorie sono importanti e tutti noi siamo determinati a vincere più partite possibili d'ora in avanti".