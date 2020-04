Spezia, Italiano: "La mia quarantena fra libri, tv e aggiornamento. Non so cosa succederà"

vedi letture

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano intervistato da Il Secolo XIX ha parlato di come sta vivendo questo periodo di isolamento dovuto all'emergenza Coronavirus studiando i grandi maestri del calcio: “Ho messo sempre il calcio davanti a tutto, una ragione di vita, ma ora dico come faccio? Guardo la tv e sento di 600-700 morti al giorno, medici e infermieri che lottano e noi che discutevamo di cose così piccole da non capire il valore di quelle vite. - continua Italiano – Il calcio? Guardo in tv vecchie partite, ho rivisto la finale del '70 quando il Brasile vinse contro l'Italia per 4-1, il gol di Carlos Alberto per costruzione, schema e velocità è di una bellezza unica. E poi l'Italia di Sacchi del '94 e ovviamente l'Olanda di Cruijff, di cui ho letto anche l'autobiografia, del '74. Un'interpretazione del calcio unica”.

Spazio poi anche al presente: “Rivedo tante nostre partite e studio cosa dobbiamo correggere se e quando ripartiremo. Già a Castellammare, nell'ultima gara giocata, Aureliano prima del via ci fece mille raccomandazioni e lì pensai già alle difficoltà di giocare in queste condizioni. Ora saranno stadi vuoti, musica senza gente attorno, tutto un po' strano e falsato. Non so che succederà”.