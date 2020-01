Spezia, Italiano: "La presenza Di Gaudio sì farà sentire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della sfida contro il Pordenone analizzando il momento della squadra e soffermandosi sul mercato: “A Crotone abbiamo interpretato un'ottima gara, siamo stati bravi a reagire al momento di difficoltà e abbiamo continuato a giocare il nostro calcio, dimostrando grande personalità, ma non dobbiamo fermarci ora. Non dobbiamo commettere l'errore di abbassare la guardia, non dobbiamo essere superficiali, ma cercare di proseguire nella nostra crescita, quella di un gruppo giovane con margini di miglioramento mostruosi. Vogliamo dare continuità, vogliamo dimostrare che la prova offerta a Crotone non sia stata casuale e dimostrare il nostro valore anche davanti al nostro pubblico. - continua Italiano parlando del mercato - Chi da domani sarà qui, deve essere conscio che ci sarà da conquistarsi una maglia, da andare sempre al massimo. Di Gaudio è un po' che non gioca, ma ha grande voglia e doti importanti e il suo contributo si farà sentire. Burgzorg? È giovane, aveva la possibilità di andare a giocare con maggior continuità in Olanda e così ha fatto quella scelta. Galabinov? La sua condizione sta migliorando, ma non bisogna mettergli fretta perché è normale che quando si sta ai box per così tanto tempo bisogna attendere per aver la forma migliore, ma è un'altra freccia al nostro arco, un attaccante di grande spessore per la categoria”.