Spezia, Italiano: "Livorno da non sottovalutare. Tifosi determinanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista del derby contro il Livorno il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sull’importanza della gara per classifica e ambiente: “Abbiamo preparato la sfida di domani in maniera ottimale sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale. Ho tantissimi dubbi sulla formazione perché i ragazzi stanno tutti molto bene, gli ultimi risultati hanno portato entusiasmo e tutto il gruppo è conscio dell'importanza della gara di domani, non solo per la classifica, ma perché si avverte nell'aria la passione del nostro pubblico e la voglia di riscattare lo sciagurato finale di Pisa. Il pubblico spezzino si è sempre comportato in maniera egregia contestando quando doveva come contro il Trapani e applaudendo quando ha visto la squadra uscire con la maglia sudata. Domani saranno determinanti. - continua Italiano come si legge sul sito del club – Il Livorno nonostante la classifica, ha una rosa importante e non dobbiamo sottovalutarlo; può contare su esterni molto veloci, abili nelle ripartenze, e poi non manca in quanto ad esperienza, pertanto dovremo essere attenti, scendere in campo con il piglio giusto ed essere concentrati in ogni istante, perché la posta in palio è davvero alta. La classifica? C'è grande equilibrio, perché escluso il Benevento, tutto può ancora accadere”.